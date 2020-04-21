Порядка 180 амурчан ждут возвращения на родину из-за границы

21 Апр 2020 2020-04-21T08:10:45+03:00

Список передадут в федеральный центр, чтобы амурчан учитывали при планировании рейсов на Дальний Восток. Фото: Олег ЛЕШТАЕВ

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В правительстве Амурской области формируют список жителей региона, желающих вернуться домой из других стран. Сейчас список включает себя около 180 человек.

География нахождения амурчан довольно широкая – наши земляки сейчас находятся в более чем 30 странах мира, начиная от стран Юго-Восточной Азии и Европы, заканчивая более отдаленными и малочисленными государствами на карте мира.

- В настоящий момент мы устанавливаем контакт с каждым, кто находится в этом списке. Узнаем текущую ситуацию у амурчан за рубежом и уточняем сопутствующие вопросы, которые на региональном уровне можем помочь решить с МИД России. Однако главный вопрос у всех сейчас связан с возможностью вернуться домой, - рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Алгоритм организации такой работы утвержден на уровне правительства РФ, однако за рубежом в настоящее время продолжают находиться несколько тысяч россиян. В минэкономразвития и внешних связей Амурской области просят набраться терпения и дождаться положительных решений.

- В ближайшее время мы подготовим и отправим обращение в федеральный центр с поименным списком, чтобы амурчан учитывали при формировании соответствующих списков на рейсы в регионы ДФО, - добавила Екатерина Киреева.

Напомним, что с 27 марта полностью закрыты регулярные и чартерные международные авиасообщения, за исключением рейсов для возвращения россиян домой. Всем желающим необходимо подать сведения через Госуслуги. Портал также является главным источником получения информации о планируемых рейсах.

ИСТОЧНИК KP.RU