Порядка 180 амурчан ждут возвращения на родину из-за границы
В правительстве Амурской области формируют список жителей региона, желающих вернуться домой из других стран. Сейчас список включает себя около 180 человек.
География нахождения амурчан довольно широкая – наши земляки сейчас находятся в более чем 30 странах мира, начиная от стран Юго-Восточной Азии и Европы, заканчивая более отдаленными и малочисленными государствами на карте мира.
- В настоящий момент мы устанавливаем контакт с каждым, кто находится в этом списке. Узнаем текущую ситуацию у амурчан за рубежом и уточняем сопутствующие вопросы, которые на региональном уровне можем помочь решить с МИД России. Однако главный вопрос у всех сейчас связан с возможностью вернуться домой, - рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.
Алгоритм организации такой работы утвержден на уровне правительства РФ, однако за рубежом в настоящее время продолжают находиться несколько тысяч россиян. В минэкономразвития и внешних связей Амурской области просят набраться терпения и дождаться положительных решений.
- В ближайшее время мы подготовим и отправим обращение в федеральный центр с поименным списком, чтобы амурчан учитывали при формировании соответствующих списков на рейсы в регионы ДФО, - добавила Екатерина Киреева.
Напомним, что с 27 марта полностью закрыты регулярные и чартерные международные авиасообщения, за исключением рейсов для возвращения россиян домой. Всем желающим необходимо подать сведения через Госуслуги. Портал также является главным источником получения информации о планируемых рейсах.
ИСТОЧНИК KP.RU