Амурчанам запретили ездить в автобусах без масок

21 Апр 2020 2020-04-21T10:50:38+03:00

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Губернатор Амурской области Василий Орлов внес изменения в распоряжение «О введении режима повышенной готовности». Теперь вход в общественные места, включая общественный транспорт, без средств защиты будет запрещен.

- С 24.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки запретить вход и нахождение в объектах розничной торговли, предоставления услуг, в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты (масок, респираторов), - уточняется в документе.

Это не единственное ужесточение. Накануне Василий Орлов подписал постановление, согласно которому предприятия общепита в Благовещенске, Белогорске, Тынде, Зее, Свободном и Благовещенском районе могут работать только навынос. Причем посещать такие организации граждане тоже не должны.

Также в этих муниципальных образованиях школьники учатся дистанционно, в таком же режиме работают учреждения дополнительного образования, а в детских садах функционируют только дежурные группы. Это изменение, равно как и предыдущее, действует с 21 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU