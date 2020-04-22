2020-04-22T04:56:19+03:00
Общество

Амурские пожарные спасли мужчину из воды

Происшествие случилось в Архаринском районе
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Тракторист чуть не утонул вместе с трактором. Фото: pixabay.comТракторист чуть не утонул вместе с трактором. Фото: pixabay.com
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Пожарные противопожарной службы Амурской области спасли мужчину из воды. Это случилось в прошедшие выходные в Архаринском районе, сообщают в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

- Пожарные пожарной части № 61 п. Архара на пожарном автомобиле возвращались с тушения природного пала в районе населенного пункта Красный исток на место дисклокации. При выезде из деревни, около 17.30, они заметили трактор, который двигался перед ними по дороге вдоль протоки. Неожиданно трактор «нырнул» с обрыва, перевернулся и упал в воду, - рассказали в пресс-службе.

Тракториста выкинуло из кабины - он находился в воде без сознания. Огнеборцы сразу поспешили на помощь: достали из воды мужчину и оказали ему первую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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