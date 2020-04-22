Три новых случая заражения коронавирусом подтвердились в Приамурье

22 Апр 2020 2020-04-22T10:08:18+03:00

Несмотря на рост числа заболевших, обстановка в Приамурье кажется неплохой по сравнению с другими регионами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Амурской области подтвердили три новых случая заражения COVD-19. Один из них зарегистрирован в Благовещенске, еще два – в Белогорске. Таким образом, по состоянию на 22 апреля в регионе зарегистрировано 23 факта заболевания, пять человек уже выздоровели. Такую информацию в ходе виртуальной пресс-конференции изложила министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова.

- Ни один заболевший не находится на аппарате ИВЛ, у шестерых заболевание протекает бессимптомно, у 11 - в легкой форме. Еще у шести болезнь осложнена внебольничной пневмонией, но в целом заболевания проходят в легкой и средней форме. В изоляторах медицинских организаций находятся 22 человека, на домашней изоляции - 34 контактных лица, - уточнила министр.

Сейчас Амурская область занимает 78 место из 85 субъектов страны по распространению коронавируса. Уровень заболеваемости в регионе составляет 2,9 на 100 тысяч человек населения.

Однако больницы региона готовы принять новых пациентов, если потребуется. В Благовещенской городской больницы созданы 300 коек, в больнице Свободного – 7 коек, в Белогорске – 10 коек, в Амурской областной инфекционной больнице – 50 коек. В детской областной больнице в резерве находятся 30 коек для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU