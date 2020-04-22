2020-04-22T11:41:57+03:00
Недвижимость

Амурчан освободили от пени за просрочку оплаты электроэнергии

Штрафы не будут начисляться до конца 2020 года
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Однако накапливать долги все же не стоитОднако накапливать долги все же не стоитФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С апреля из квитанций за электроэнергию в Амурской области уберут графу «Пеня». Штрафы за неуплату услуг не будут начисляться до конца 2020 года согласно постановлению Правительства РФ № 424. Об этом рассказали сегодня на заседании штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Амурской области.

- Данный мораторий введен руководством страны как поддержка граждан в режиме самоизоляции. Однако эти меры поддержки населения не должны стать поводом откладывать осуществление текущих платежей за коммунальные ресурсы, так как накопленные таким образом долги в любом случае необходимо будет погасить. Мы надеемся на сознательность амурчан и призываем своевременно оплачивать электроэнергию, используя дистанционные сервисы, которые сегодня предлагает наша компания, - рассказал директор филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» Виталий Стороженко.

Пеня отменяется только для физических лиц. Организации и индивидуальные предприниматели при возникновении спорных вопросов по текущим условиям оплаты электроэнергии могут направлять обращения в отделения филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» по месту своего нахождения. Специалистами они рассматриваются в ручном режиме.

На заседании также сообщили, что введение ограничительных мер в отношении предприятий различных сфер деятельности практически не сказалось на объеме потребления электроэнергии в Амурской области в марте и апреле этого года.

- Все сетевые компании работают стабильно и в бесперебойном режиме обеспечивают потребителей электроэнергией. Конечно, нам сообщают о прогнозируемом снижении оплаты за электричество, которое в апреле месяце может составить порядка 148 млн. рублей. Однако размер недополученных доходов не окажет критическое влияние на функционирование компании. При необходимости существует возможность привлечь финансовые ресурсы из внешних источников, - отметила министр экономического развития и внешний связей Амурской области Людмила Старкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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