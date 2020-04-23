Автобусные остановки временно перенесут в Благовещенске

23 Апр 2020 2020-04-23T08:20:27+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Б. Хмельницкого будет оборудовано десять временных остановочных пунктов. Работы по их обустройству планируют завершить до 25 апреля. За это время на местах появятся заездные карманы и павильоны, которые перенесут с улицы Калинина, а также дорожные знаки «Место остановки автобуса», лавочки и урны.

Автобусы по улице Б. Хмельницкого поедут в связи с ремонтом на улице Калинина, который стартует 25 апреля. В качестве объездного пути общественного транспорта улицу Б. Хмельницкого выбрали из-за её расположения – расстояние между ней и улицей Калинина составляет всего порядка 200 метров.

Все десять остановочных пунктов на объездном маршруте будут расположены практически «зеркально» уже привычным для горожан остановкам по улице Калинина, отмечают в городской администрации.

Из-за ремонта с 25 апреля изменится движение сразу нескольких автобусных маршрутов. В частности: № 2К, 4, 8, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 38 и 44 (после перекрытия перекрестка Октябрьская – Калинина).

По мере открытия участков улицы Калинина для движения транспорта, автобусы будут возращены на действующие схемы движения.

ИСТОЧНИК KP.RU