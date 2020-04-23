«Врачебный десант» поможет больнице Белогорска в борьбе с коронавирусом

23 Апр 2020 2020-04-23T11:18:40+03:00

В прошлом году организация уже оказывалась в центре обсуждений - на проверку в больницу ездил и губернатор. Фото: amurobl.ru

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Медиков высокой квалификации направили в больницу Белогорска. Их помощь вызвана необходимостью усилить работу в учреждении по профилактике распространения коронавирусной инфекции, наладить работу по лечению и обследованию горожан.

Напомним, вечером 22 апреля в Белогорской больнице от занимаемой должности был отстранен главный врач Михаил Горбунов. Поводом для увольнения послужило неисполнение приказа минздрава №256 «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Амурской области».

Сейчас организационно–методические вопросы в Белогорской районной больнице будет помогать решать Александр Платонов, председатель правления Медицинской палаты Амурской области», главный врач Амурского областного кожно-венерологического диспансера, врач высшей категории. Как сказали в региональном минздраве, Александр Платонов будет находиться в Белогорске и консультировать коллег до стабилизации ситуации в этом лечебном учреждении.

- В больнице прекрасный работоспособный коллектив, нацеленный на выполнение поставленных задач. Думаю, все будет хорошо, - высказал свое мнение Александр Платонов.

Кроме того, в Белогорск на две недели выехал депутат амурского Заксобрания, врач Андрей Рудь. О своих намерениях он рассказал журналистам:

- Это моя территория, там живут мои избиратели, когда-то доверившие мне представлять свои интересы, и я несу ответственность за их судьбы. В первую очередь я еду в Белогорск как врач-инфекционист с 20-летним стажем. На протяжении 13 лет я руководил городской больницей, знаком с ней изнутри, и думаю, мы справимся, ситуацию выровняем.

ИСТОЧНИК KP.RU