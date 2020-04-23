В Приамурье подтвердили еще два случая заражения COVID-19

23 Апр 2020 2020-04-23T11:27:30+03:00

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В четверг, 23 апреля, в Амурской области зарегистрировали два новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Один из них зафиксирован в Белогорске, второй – в Магдагачи, где до сего дня не было заразившихся. С учетом выздоровевших пациентов, на данный момент в регионе выявлено 25 случаев COVID-19.

– Уважаемые амурчане! Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения режима самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней гражданами, прибывшими в Амурскую область. В случае появления малейших клинических признаков инфекционного заболевания необходимо немедленного вызвать врача на дом. Контактные с заболевшим члены семьи должны изолироваться по месту жительства и не посещать работу, учебу, а также общественные места до получения результатов лабораторного обследования заболевшего на COVID-2019, – подчеркнули в пресс-службе правительства Приамурья.

Власти отметили, что к семи заболевших амурчан новая коронавирусная инфекция протекает в виде внебольничной пневмонии. При этом своевременно оказанная медицинская помощь позволит минимизировать риски осложнения течения заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU