Халатность экс-чиновника могла повлечь обрушение путепровода в Свободном

24 Апр 2020 2020-04-24T07:52:34+03:00

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Бывшего начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Свободного обвиняют в халатности, приведшей к обрушению путепровода. Уголовное дело в ближайшее время передадут в суд.

- Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый не исполнил свои обязанности по контролю за состоянием автомобильного путепровода, расположенного в Свободном на пересечении автомобильной дороги улицы Михайло-Чесноковская с железнодорожным полотном, в период его непрерывной эксплуатации, - рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Амурской области.

При этом, по данным следствия, муниципальный служащий, в силу занимаемой должности, имел реальную возможность своевременно принять меры по выявлению дефектов в несущих конструкциях. Также он мог временно ограничить или даже прекратить движение транспорта по путепроводу по итогам осмотров.

- Как показало расследование, в результате названного бездействия обвиняемого 9 октября 2018 года произошло разрушение ригеля опоры и обрушение на железнодорожные пути части балок пролетных строений указанного путепровода под воздействием автомобиля с грузом, водитель которого получил повреждения, причинившие средней тяжести вред его здоровью, - добавили в ведомстве.

Кроме того, причинен ущерб собственнику автомобиля, уничтожены два железнодорожных вагона, принадлежавшие организациям, повреждены контактные сети, рельсы и шпалы. Общая сумма ущерба составила около 4 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU