2020-04-24T09:10:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Въезд в Свободный могут закрыть для защиты от вируса

В городе впервые выявили больного коронавирусом
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Случай COVID-19 в Свободном связан посещением накануне другого региона страны. Фото: pixabay.comСлучай COVID-19 в Свободном связан посещением накануне другого региона страны. Фото: pixabay.com
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Первый случай новой коронавирусной инфекции зарегистрирован в городе Свободном Амурской области. В связи с этим, а также учитывая то, что в городе располагаются крупные даже по мировым меркам стройки с большим числом рабочих, мэр Свободного Владимир Константинов предложил принять особые превентивные карантинные меры. В частности, власти обдумывают возможность ограничения въезда в город.

- Рядом с городом сосредоточена крупнейшая стройка с большим скоплением людей. В случае завоза туда инфекции распространение может быть масштабным и неконтролируемым. Чтобы исключить возможность завоза инфекции, со вторника, 28 апреля, может быть ограничен въезд в город Свободный на любом виде транспорта. Разрешение на въезд в город смогут получить только те граждане, которые имеют официальную прописку в Свободном. Обеспечивать режим будут сотрудники УВД и Росгвардии, - сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

Случай COVID-19 в Свободном связан посещением накануне другого региона страны. По приезду гражданин соблюдал все необходимые меры по самоизоляции, минимизировал контакты, в этот период у него было обнаружено заболевание. Благодаря ответственному поведению круг контактных граждан небольшой, все они взяты под медицинское наблюдение, уточнили в правительстве региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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