Число заразившихся COVID-19 в Приамурье увеличилось до 28 человек

24 Апр 2020 2020-04-24T09:14:28+03:00

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В Амурской области подтверждено 28 случаев новой коронавирусной инфекции. Три новых случая зафиксировано в регионе – по одному в Белогорске, Благовещенске и, впервые, в Свободном. Об этом рассказала руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

На данный момент 5 человек выписаны из стационара с выздоровлением, 23 получают необходимое лечение. У 35% заболевших – лёгкое течение заболевания в виде ОРВИ, у 35% – бессимптомное носительство. Ни у кого из заболевших граждан не зарегистрировано тяжелого течения болезни.

Таким образом, по состоянию на 24.04.2020, заболевшие выявлены в следующих городах и районах: Благовещенска - 16 человек, Белогорск - 5 человек, Тында - 2 человека, Зея - 3 человека, Свободный - 1 человек, Магдагачинский район - 1 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU