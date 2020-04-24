Министр здравоохранения Приамурья уволилась по собственному желанию

24 Апр 2020 2020-04-24T10:38:12+03:00

Светлана Леонтьева (слева) и Евгения Жарновникова (справа) во время одной из последних совместных пресс-конференций. Фото: министерство здравоохранения Амурской области

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Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова покидает пост по собственному желанию. Она работала главой ведомства в течение семи месяцев – министром Евгению Сергеевну назначили в октябре 2019 года.

С понедельника, 27 апреля, исполнять обязанности главы министерства здравоохранения Амурской области будет Светлана Леонтьева. До этого она занимала пост первого замминистра здравоохранения Амурской области, на который была назначена 26 марта.

Свою трудовую деятельность Светлана Николаевна начинала на севере области – в Сковородинской районной больнице. До назначения на должность первого заместителя министра она четыре года возглавляла Амурский областной онкологический диспансер, еще раньше являлась заместителем главного врача.

ИСТОЧНИК KP.RU