В Приамурье еще пятеро человек заразились коронавирусом

25 Апр 2020 2020-04-25T10:07:49+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным на 25 апреля в Амурской области ещё пятеро человек заразились коронавирусом. Новые случаи выявили в Благовещенске – 3, в Тынде – 1, в Магдагачинском районе – 1. Всего в Приамурье зафиксировали 33 случая заболевания, сообщает областное правительство. Больше всего зараженных в Благовещенске – 19 человек. В Белогорске – 5 человек. В Тынде и Зее – по 3 человека, в Магдагачинском районе – 2 человека, в Свободном заболел 1 человек. Пятеро амурчан уже выздоровели, их выписали из больницы. Ещё 28 человек лечатся. У десятерых течение заболевания легкое, протекает в виде ОРВИ, у девяти человек – без симптомов, у других девяти – внебольничная пневмония. В Амурской области продолжают обследовать подлежащий контингент. На сегодняшний день проведено 8 450 исследований на COVID-2019. На самоизоляции находится 316 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU