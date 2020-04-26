Амурчанина с коронавирусом, сбежавшего из больницы, искали с собаками

26 Апр 2020 2020-04-26T06:23:28+03:00

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В Амурской области двое пациентов с коронавирусом пытались сбежать из инфекционной больницы. Последний такой побег произошел утром 26 апреля. Пациент проходил лечение, но несмотря на это, решил сбежать.

Для его поиска привлекались сотрудники УВД и кинолог с собакой, искали буквально «с собаками», говорят областные власти. Пациента быстро нашли и вернули в палату.

- Мы считаем, что это вопиющие случаи, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье большого количества людей, - сказала замминистра здравоохранения области Светлана Леонтьева, - Люди, зная свой диагноз и понимая ту опасность, которую они представляют, пытаются самовольно покинуть лечебное учреждение, потом что не согласны со строгим режимом инфекционной больницы. И это несмотря на то, что в больнице выставлены посты охраны после аналогичного случая, который произошел месяц назад.

Другие же амурчане, несмотря на призывы врачей, с повышенной температурой идут в регистратуры поликлиник. После этого властям приходится закрывать медучреждения на дезинфекцию и тестировать персонал и других пациентов, которые в это время находились рядом с потенциально опасным больным.

- Мы еще раз напоминаем вам, уважаемые жители области – если у вас недомогание и температура, вызывайте врача на дом. У нас есть достаточное количество бригад, чтобы приехать ко всем. Не создавайте угрозу тем, кто рядом. Берегите себя и окружающих. Ну и не забывайте, что медики – тоже люди, и могут заразиться. Тогда их придется отстранять от работы на период изоляции как контактных минимум на две недели. А это значительно увеличивает нагрузку на других сотрудников , чья работа сейчас очень нужна всем нам, - добавила Светлана Леонтьева.

ИСТОЧНИК KP.RU