В Приамурье три новых случая заболевания коронавирусом

26 Апр 2020 2020-04-26T09:40:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приамурье выявлено еще три новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции. Таким образом к 26 апреля в регионе уже 36 заболевших, пятеро из которых выздоровели.

По одному новому зараженному зарегистрировали Белогорске, Тынде и Завитинске. У 10 зараженных коронавирусом диагностировано легкое течение болезни в виде ОРВИ, у двоих – ОРВИ средней степени тяжести, у 9 – бессимптомное носительство, у 10 – внебольничная пневмония.

Всего же к 26 апреля в Амурской области проведено 9 039 исследований на COVID-19.

- Уважаемые амурчане! Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения режима самоизоляции по месту жительства в течение 14 дней гражданами, прибывшими в Амурскую область. В случае появления малейших клинических признаков инфекционного заболевания необходимо немедленного вызова врача на дом, - призывают в Роспотребнадзоре по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU