Грузовикам запретили ездить по мосту через Зею

27 Апр 2020 2020-04-27T05:48:17+03:00

Легковой транспорт сможет проехать только по одной полосе

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В воскресенье, 26 апреля, в границах автомобильного моста через Зею ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера. В 22.00 того же дня полностью ограничено движение по мосту грузового транспорта свыше 3,5 тонны. Решение было принято из-за дефекта в конструкции.

Как сообщили в пресс-службе администрации города Благовещенска, на одном из пролетом моста просела плита перекрытия. Специализированные службы обследовали дефект и дали предварительное заключение. Готовится проектное решение по устранению причин проседания, восстановлению конструкции. Для проведения всех подготовительных и ремонтных работ необходимо порядка 15 дней.

- На этот период движение транспорта по автодорожному мосту через реку Зея будет осуществляться по одной полосе в реверсивном режиме. Дополнительно введено полное ограничение на движение грузового транспорта свыше 3,5 тонн.

Будут организованы площадки для оперативной перегрузки во Владимировке и на Новотроицком шоссе. Движение грузового транспорта осуществляется по федеральной трассе (свободненское направление).

ИСТОЧНИК KP.RU