2020-04-27T08:38:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Въезд в Свободный ограничат из-за коронавируса

Изменения вступят в силу с 29 апреля
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Попасть в Свободный и выехать из него можно будет только по пропускам. Фото: pexels.comПопасть в Свободный и выехать из него можно будет только по пропускам. Фото: pexels.com
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Въезд в Свободный и населенные пункты Свободненского района ограничат с 29 апреля. Сейчас в правительстве региона дорабатываются нормативные акты, которые регламентируют новые превентивные меры. Завтра эти документы рассмотрят на заседании оперативного штаба.

- Уже определены участки, где появятся пункты пропуска, их будет несколько – город Свободный ограничат с разных сторон. На КПП приступят к дежурству полицейские, сотрудники Росгвардии, медики. Автомобили, которые имеют право проезда, будут проходить санобработку. У пассажиров измерят температуру тела, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Также будет отменено автобусное пассажирское сообщение. Прорабатывается вопрос, чтобы ограничить посещение указанных муниципалитетов и пассажирами поездов. Соответствующее письмо уже направлено в РЖД, в работу вовлечены сотрудники полиции на транспорте.

Право въезда в указанные муниципалитеты будет у граждан с соответствующей пропиской. При этом жители района смогут посещать Свободный, а людей с пропиской в другом городе или селе Приамурья беспрепятственно выпустят и из города, и из района. Тем, у кого нет свободненской прописки, нужно будет оформлять пропуск для доступа в ограниченную зону. Для выезда из города и района свободненцам также понадобится специальная бумага.

Планируется, что пропуска будут оформляться в местной администрации, а также в МФЦ Приамурья. Выдавать их будут для осуществления той или иной деятельности – например, доставки важных грузов, а также гражданам, но в исключительных случаях, при наличии объективной потребности.

- Наша задача – максимально оповестить о новых мерах жителей области, включиться в работу активно с самого первого дня, чтобы не допустить существенных ошибок и не доставить гражданам значительных неудобств. Особое внимание планируем уделить организации выдачи пропусков, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

Планируется, что такой режим продлится с 29 апреля по 13 мая включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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