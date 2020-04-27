2020-04-27T09:47:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи коронавируса зафиксированы в Благовещенске, Белогорске и Тынде

Заразились четыре человека
Анна ВАЛЕРЬЕВА
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Специалисты обеспокоены ситуацией в Белогорске. Фото: DepositPhotosСпециалисты обеспокоены ситуацией в Белогорске. Фото: DepositPhotos
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В Амурской области лабораторно подтверждены четыре новых случая COVID-19. По одному новому заболевшему выявлено в Благовещенске и Белогорске, еще два – в Тынде. Таким образом, число заразившихся дошло до 40 человек.

- Динамика эпидемиологического процесса нарастает, количество больных у нас увеличивается. Если говорить территориально, то больше всего беспокоит нас Белогорск. Потому что по показателям – мы сейчас оперируем не количеством случаев, а интенсивными показателями – наиболее сложная ситуация в Белогорске, - отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Она отметила, что практически 30% заразившихся болеют бессимптомно, их удалось обнаружить во время обследования контактных лиц и планового обследования отдельных групп населения. Также около 30% пациентов болеют в легкой форме с признаками ОРВИ.

- Еще у порядка 30% заболевание протекает в форме внебольничной пневмонии. У всех этих больных состояние удовлетворительное, они получают необходимую помощь. Но это, конечно, настораживающий признак для всего населения – что легкие формы могут переходить в тяжелые формы, - отметила Ольга Петровна.

По ее словам, сегодня мы находимся в третьей фазе эпидемиологического процесса, когда распространение заболевания контролируется. Чтобы оно не стало неконтролируемым, следует жестко соблюдать требования специалистов амурского управления Роспотребнадзора. То есть, носить маски, регулярно мыть руки, помнить о дезинфекции, избегать людных мест, по возможности соблюдать самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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