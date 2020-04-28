Путин поручил начать строительство моста через Зею в этом году

28 Апр 2020 2020-04-28T04:03:43+03:00

О необходимости ремонтировать мост в Приамурье обеспокоились еще несколько лет назад. Фото: Ольга ЗУБАРЕВА

Средства на возведение конструкции выделят раньше, чем планировали

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Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить ремонт единственного моста через Зею в Благовещенске, а также строительство нового. Сейчас из-за разрушения опорной части плиты проезжей части движение по мосту ограничено одной полосой, грузовики и автобусы свыше 3,5 тонны ездить по нему не могут.

Во время совещания с президентом в режиме видеоконференции губернатор Амурской области Василий Орлов доложил о ситуации:

- Проводится оперативное обследование аварийного участка, готовится техническое решение на восстановление. Ориентировочно продолжительность ремонта составит от 20 до 30 дней, предварительная стоимость – 20 млн рублей. Капитальный ремонт моста запланирован на август 2020 года, в настоящее время ведется подготовка проектной документации.

На строительство нового моста через Зею уже заключен контракт. Стоимость реализации объекта за период 2021-2024 гг. составляет 19 834,86 млн рублей. В январе в Росавтодор направили заявку на выделение уже в этом году 1700 млн рублей из федерального бюджета.

- В связи со сложившейся ситуацией и необходимостью ввода моста в эксплуатацию в возможно короткие сроки, просим рассмотреть возможность выделения из федерального бюджета 5,0 млрд. рублей в 2020 году. Со своей стороны, правительство области готово обеспечить софинансирование из областного бюджета и гарантировать их освоение, - обратился к президенту Василий Орлов.

Президент дал соответствующее поручение министерству финансов России. А это означает, что строительство нового моста стартует уже в 2020 году, а завершится к концу 2022-2023 году.

ИСТОЧНИК KP.RU