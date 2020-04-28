2020-04-28T04:30:49+03:00
Общество

План отключения горячей воды в Благовещенске опубликовали «Амурские коммунальные системы»

В столице Приамурья начинается подготовка к следующему отопительному сезону
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Ремонт вот-вот стартует. Фото: «Амурские коммунальные системы»Ремонт вот-вот стартует. Фото: «Амурские коммунальные системы»
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В Благовещенске на днях завершится очередной отопительный сезон, а значит – стартует подготовка сетей и котельных к отопительному периоду 2020-2021 гг. Жителей региональной столицы ждут отключения горячей воды. Когда возможности принять ванну лишатся жители вашего района, смотрите в графике ниже.

- Отключение отопления в домах будет производится с учетом фактических погодных условий в районах области, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд продержится на отметке +8° С, на основании распорядительных документов глав муниципалитетов, - ранее сообщал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

Напоминаем, для оперативного решения всех вопросов по жилищно-коммунальным услугам, при аварийных случаях в Амурской области ведет работу единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС). В Благовещенске звонить следует по номерам: 8 (4162) 202-112, 99-32-18.

График АКС

График АКС

График отключения потребителей АКС согласно плана ремонтов АО «ДГК»:

График отключения потребителей АКС согласно плана ремонтов АО «ДГК»:

ИСТОЧНИК KP.RU

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