План отключения горячей воды в Благовещенске опубликовали «Амурские коммунальные системы»
В Благовещенске на днях завершится очередной отопительный сезон, а значит – стартует подготовка сетей и котельных к отопительному периоду 2020-2021 гг. Жителей региональной столицы ждут отключения горячей воды. Когда возможности принять ванну лишатся жители вашего района, смотрите в графике ниже.
- Отключение отопления в домах будет производится с учетом фактических погодных условий в районах области, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд продержится на отметке +8° С, на основании распорядительных документов глав муниципалитетов, - ранее сообщал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.
Напоминаем, для оперативного решения всех вопросов по жилищно-коммунальным услугам, при аварийных случаях в Амурской области ведет работу единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС). В Благовещенске звонить следует по номерам: 8 (4162) 202-112, 99-32-18.
График АКС
График отключения потребителей АКС согласно плана ремонтов АО «ДГК»:
ИСТОЧНИК KP.RU