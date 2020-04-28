Междугородние автобусы на время ремонта моста в Благовещенске будут ездить по новой схеме

28 Апр 2020 2020-04-28T08:01:37+03:00

С проездом по мосту на микроавтобусах проблем возникнуть не должно. Фото: Татьяна РЯБОВА

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Власти проработали схемы альтернативного движения междугородних автобусов на время ремонтных работ на мосту через Зею в Благовещенске. Если раньше по автомобильному мосту проходили 30 межмуниципальных маршрутов, отправлявшихся от благовещенского автовокзала, то сейчас организовано движение 15 из них.

- У нас отрабатывалось несколько вариантов экстренного реагирования на ограничение движения по мосту пассажирского транспорта. Мы планировали пассажиров доставлять через реку Зея на судах на воздушной подушке. Но сегодня перевозчики пересмотрели свои возможности, и вопрос решился таким образом: шесть маршрутов, имеющих транспорт до 3,5 тонны, у нас будут проходить по мосту, семь маршрутов будут выполнять рейсы по стыковочной схеме - то есть по мосту на автотранспорте до 3,5 тонн, а от моста на рейсовых автобусах. Часть автобусных перевозок пойдет через свободненское направление, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Транспортными средствами до 3,5 тонн будут выполняться рейсы по шести маршрутам в Тамбовский район, Белогорск, Новокиевский Увал. По стыковочной схеме (с пересадкой на большой автобус после моста) – рейсы по семи маршрутам в Белогорск, Константиновский район, Серышевский район, Райчихинск, Архаринский и Бурейский районы. Транзитом через Свободный отправятся два маршрута в города Зею и Шимановск.

В настоящее время прорабатывается возможность организации стыковочного движения по еще семи маршрутам в Ромненский, Октябрьский, Ивановский, Михайловский районы.

Специалистами Минтранса и Амурупрадора совместно с представителями регионального УГИБДД определяются место стоянки автобусов и посадки пассажиров, обустройство требованиям безопасности и дорожными знаками.

Движение общественного транспорта по временной схеме будет осуществляться до окончания ремонта пострадавшей балки и плиты перекрытия на мосту через реку Зея.

ИСТОЧНИК KP.RU