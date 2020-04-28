Новый случай COVID-19 зафиксирован в Белогорске

28 Апр 2020 2020-04-28T11:17:05+03:00

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В Амурской области за последние сутки зарегистрирован один новый случай заражения COVID-19, заболевший находится в Белогорске. Таким образом, с начала пандемии в регионе новую коронавирусную инфекцию «подхватил» 41 амурчанин.

Как рассказали в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, у 22% зараженных в Приамурье коронавирус протекает в бессимптомной форме. У 42% форма заболевания легкая, у 36% течение болезни сопровождается внебольничной пневмонией. Никто из них не нуждается в подключении к аппаратам ИВЛ. Три человека уже готовятся к выписке в связи с выздоровлением.

- Май будет напряженным, мы перешли в третью фазу эпидемиологического процесса. Вирус распространяется. Но ситуация контролируемая, - пояснила руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова. - Среди регионов России мы находимся на 79 месте, индекс заболеваемости у нас равен 5 на 100 тысяч населения. Темпы прироста – 11%.

А вот заболеваемости респираторными инфекциями в Приамурье в этом году оказалась на низком уровне, количество заболеваний внебольничной пневмонией не превышает показателей аналогичного периода прошлого года.

- Ситуация сейчас в области сложная, но контролируемая. Нам предстоит максимально ответственно отработать в майские праздники. По прогнозам синоптиков нас ожидает хорошая и теплая погода, соответственно все люди захотят выйти на улицу. Но подчеркиваю: самоизоляция обязательна. Всем главам необходимо еще раз донести до населения всю серьезность ситуации. Если мы сможем удержать ситуацию под контролем в первые две недели мая, то у нас есть все шансы пройти пик наиболее плавно, - подчеркнул губернатор Василий Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU