Стрелявший в охранника торгового центра заключен под стражу в Благовещенске

29 Апр 2020 2020-04-29T07:26:17+03:00

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В Благовещенске задержали подозреваемого в стрельбе по охраннику торгового центра. Напомним, происшествие случилось 26 апреля – мужчина в темной одежде стрелял из травматического пистолета в охранника и ранил его в плечо. По слухам, причиной конфликта стало отсутствие у стрелка защитной маски, однако официальные источники эту теорию не подтверждают.

– В результате проведенных уголовным розыском совместно с сотрудниками УФСБ России по Амурской области оперативно-розыскных мероприятий при содействии сотрудников управления Росгвардии по Амурской области по подозрению в совершении указанного преступления задержан 44-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, – рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области.

По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU