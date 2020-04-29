2020-04-29T09:13:49+03:00
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Ограничение на въезд в Свободный: Амурские власти рассказали, как оформить пропуск и добраться до города

Купить билет на автобус можно будет по прописке
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Хранить пропуск можно в телефоне. Фото: pexels.comХранить пропуск можно в телефоне. Фото: pexels.com
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Пресс-служба администрации города Свободного опубликовала памятку о том, как оформить пропуск для въезда и выезда из города в новых условиях. В правительстве Амурской области, в свою очередь, рассказали о том, как будут двигаться междугородние автобусы.

- Введение особого режима затронет 11 междугородних маршрутов, проходящих через территории Свободного и Свободненского района. В условиях действующих ограничений мы направили в администрацию города Свободного информацию о трафике движения и водительством составе рейсовых маршрутов, которые могут осуществлять заезды в Свободненский район. А также по маршруту №533 Благовещенск-Свободный для перевозки пассажиров, имеющих регистрацию в Свободном, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Продавать билеты на маршрут №533 при поездке в Свободный будут только пассажирам, которые предъявят документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (пребывания). При выезде из Свободного для покупки билета нужно будет предъявить пропуск.

Как объяснили в администрации Свободного, для получения пропуска нужно обратиться в организационно-кадровый отдел администрации города с заявкой о предоставлении пропуска либо в МФЦ. Заявку можно подать на бумажном носителе в почтовый ящик, который установлен в холле администрации на первом этаже, или заполнить онлайн по адресу: https://svob.amurobl.ru/pages/propusk.

Пропуск можно предъявлять как в бумажном виде, так и в электронном на экране мобильного телефона или планшета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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