2020-04-29T10:36:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Амурской области выявлено 46 случаев коронавируса

Пять новых зафиксировали 29 апреля 2020 года
Анна ВАЛЕРЬЕВА
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Власти напоминают: при наличии малейших признаков инфекции - обращайтесь к врачу. Фото: pexels.comВласти напоминают: при наличии малейших признаков инфекции - обращайтесь к врачу. Фото: pexels.com
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В Приамурье 29 апреля лабораторно подтвердили пять новых случаев COVID-19. Новой коронавирусной инфекцией заразились по одному жителю Благовещенска, Белогорска, Белогорского района и два жителя Тынды. Таким образом, в регионе выявлено уже 46 случаев новой коронавирусной инфекции, шесть из них выздоровели и были выписаны из стационара.

Как рассказали в правительстве Амурской области, 9 пациентов болеют бессимптомно, 17 человек – в легкой форме в виде ОРВИ, 14 заразившихся – в форме внебольничной пневмонии. Никто из заболевших не нуждается в подключении к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию в отношении 390 человек, бывших в контакте с заболевшими. Всего же по состоянию на 29 апреля в Амурской области проведено 10 250 исследований на COVID-2019. На изоляции по месту жительства находятся 329 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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