Амурские школьники и студенты 6-8 мая будут учиться дистанционно

30 Апр 2020 2020-04-30T09:13:00+03:00

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В перерыве между майскими праздниками с 6 по 8 мая все школьники и студенты Амурской области будут учиться дистанционно. Такое решение сегодня приняли на заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при губернаторе Амурской области.

- Таким образом, обучающиеся будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. А 6, 7 и 8 мая для них пройдут удаленные занятия. Что касается детских садов, то в эти три дня они работают в прежнем режиме – в формате дежурных групп. Организации дополнительного образования в указанный период не осуществляют свою деятельность или (если есть такая возможность) занимаются с детьми дистанционно, - рассказали в региональном правительстве.

Как будут работать образовательные организации после всех выходных, дополнительно сообщат 8 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU