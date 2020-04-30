2020-04-30T09:13:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Амурские школьники и студенты 6-8 мая будут учиться дистанционно

О работе образовательных организаций после праздников сообщат 8 мая
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Поделиться:
Связываться с учителями и преподавателями опять придется через интернет. Фото: pexels.comСвязываться с учителями и преподавателями опять придется через интернет. Фото: pexels.com
Изменить размер текста:

В перерыве между майскими праздниками с 6 по 8 мая все школьники и студенты Амурской области будут учиться дистанционно. Такое решение сегодня приняли на заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при губернаторе Амурской области.

- Таким образом, обучающиеся будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. А 6, 7 и 8 мая для них пройдут удаленные занятия. Что касается детских садов, то в эти три дня они работают в прежнем режиме – в формате дежурных групп. Организации дополнительного образования в указанный период не осуществляют свою деятельность или (если есть такая возможность) занимаются с детьми дистанционно, - рассказали в региональном правительстве.

Как будут работать образовательные организации после всех выходных, дополнительно сообщат 8 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Приамурья об умершей в Тынде: Диагноза пока нет, но она могла быть заражена коронавирусом
Амурские школьники и студенты 6-8 мая будут учиться дистанционно
В Амурской области выявлено 46 случаев коронавируса
Ограничение на въезд в Свободный: Амурские власти рассказали, как оформить пропуск и добраться до города
Стрелявший в охранника торгового центра заключен под стражу в Благовещенске
Новый случай COVID-19 зафиксирован в Белогорске
Междугородние автобусы на время ремонта моста в Благовещенске будут ездить по новой схеме
План отключения горячей воды в Благовещенске опубликовали «Амурские коммунальные системы»
Путин поручил начать строительство моста через Зею в этом году
Новые случаи коронавируса зафиксированы в Благовещенске, Белогорске и Тынде
Въезд в Свободный ограничат из-за коронавируса
Грузовикам запретили ездить по мосту через Зею
В Приамурье три новых случая заболевания коронавирусом
Амурчанина с коронавирусом, сбежавшего из больницы, искали с собаками
В Приамурье еще пятеро человек заразились коронавирусом
Министр здравоохранения Приамурья уволилась по собственному желанию