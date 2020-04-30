Губернатор Приамурья об умершей в Тынде: Диагноза пока нет, но она могла быть заражена коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T09:25:22+03:00

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Губернатор Амурской области Василий Орлов, комментируя заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, рассказал подробности об умершей в Тынде пенсионерки. Напомним, ранее поступала информация о том, что женщина была заражена новой коронавирусной инфекцией.

- Сегодня в Тынде констатируем первого погибшего. Пока нет диагноза. Неизвестно, что стало причиной смерти - это женщина 83 лет с большим набором хронических заболеваний, - рассказал Василий Орлов. - Тем не менее, в одном подъезде с этой женщиной проживали люди, находящиеся на самоизоляции. И у нас есть данные, что к ним ходили в гости родственники этой женщины. Мы сейчас не можем с уверенностью сказать, послужило ли это причиной [смерти], но, тем не менее, очень высок риск, что умершая женщина была заражена коронавирусной инфекцией.

Также губернатор озвучил количество заболевших COVID-19 в Приамурье. По его словам, на сегодняшний день зафиксировано 46 случаев, шесть из которых завершились выздоровлением, ещё несколько человек готовы к выписки.

- Дополнительно Роспотребнадзор подтверждает ещё 10 заболевших. Мы видим, что динамика у нас нехорошая. Это говорит о том, что нам нужно принять все меры, чтобы граждане ответственно относились к режиму. В частности, на штабе было принято решение о запрете деятельности гостиниц в Благовещенске, Свободном, Белогорске и Тынде, - добавил Василий Александрович.

Власти напоминают, что на майских праздниках важно соблюдать режим самоизоляции – как можно меньше контактировать с людьми, не забывать носить защитные маски и мыть руки.

ИСТОЧНИК KP.RU