2020-04-30T09:25:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Приамурья об умершей в Тынде: Диагноза пока нет, но она могла быть заражена коронавирусом

Родственники женщины ходили в гости к больным COVID-19
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Поделиться:
Губернатор напомнил о том, как важно соблюдать режим самоизоляции. Фото: amurobl.ruГубернатор напомнил о том, как важно соблюдать режим самоизоляции. Фото: amurobl.ru
Изменить размер текста:

Губернатор Амурской области Василий Орлов, комментируя заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, рассказал подробности об умершей в Тынде пенсионерки. Напомним, ранее поступала информация о том, что женщина была заражена новой коронавирусной инфекцией.

- Сегодня в Тынде констатируем первого погибшего. Пока нет диагноза. Неизвестно, что стало причиной смерти - это женщина 83 лет с большим набором хронических заболеваний, - рассказал Василий Орлов. - Тем не менее, в одном подъезде с этой женщиной проживали люди, находящиеся на самоизоляции. И у нас есть данные, что к ним ходили в гости родственники этой женщины. Мы сейчас не можем с уверенностью сказать, послужило ли это причиной [смерти], но, тем не менее, очень высок риск, что умершая женщина была заражена коронавирусной инфекцией.

Также губернатор озвучил количество заболевших COVID-19 в Приамурье. По его словам, на сегодняшний день зафиксировано 46 случаев, шесть из которых завершились выздоровлением, ещё несколько человек готовы к выписки.

- Дополнительно Роспотребнадзор подтверждает ещё 10 заболевших. Мы видим, что динамика у нас нехорошая. Это говорит о том, что нам нужно принять все меры, чтобы граждане ответственно относились к режиму. В частности, на штабе было принято решение о запрете деятельности гостиниц в Благовещенске, Свободном, Белогорске и Тынде, - добавил Василий Александрович.

Власти напоминают, что на майских праздниках важно соблюдать режим самоизоляции – как можно меньше контактировать с людьми, не забывать носить защитные маски и мыть руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новорожденный заразился коронавирусом в Приамурье
Губернатор Приамурья об умершей в Тынде: Диагноза пока нет, но она могла быть заражена коронавирусом
Амурские школьники и студенты 6-8 мая будут учиться дистанционно
В Амурской области выявлено 46 случаев коронавируса
Ограничение на въезд в Свободный: Амурские власти рассказали, как оформить пропуск и добраться до города
Стрелявший в охранника торгового центра заключен под стражу в Благовещенске
Новый случай COVID-19 зафиксирован в Белогорске
Междугородние автобусы на время ремонта моста в Благовещенске будут ездить по новой схеме
План отключения горячей воды в Благовещенске опубликовали «Амурские коммунальные системы»
Путин поручил начать строительство моста через Зею в этом году
Новые случаи коронавируса зафиксированы в Благовещенске, Белогорске и Тынде
Въезд в Свободный ограничат из-за коронавируса
Грузовикам запретили ездить по мосту через Зею
В Приамурье три новых случая заболевания коронавирусом
Амурчанина с коронавирусом, сбежавшего из больницы, искали с собаками
В Приамурье еще пятеро человек заразились коронавирусом
Министр здравоохранения Приамурья уволилась по собственному желанию