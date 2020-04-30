Новорожденный заразился коронавирусом в Приамурье

30 Апр 2020 2020-04-30T10:22:15+03:00

Его и еще четырех человек заразил сбежавший из «инфекционки» пациент

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В Амурской области подтвердились десять новый случаев коронавирусной инфекции. Один из заболевших – новорожденный ребенок, которому едва исполнился один месяц.

- В Благовещенске заражение произошло от человека с подтвержденным диагнозом, который самовольно покинул лечебное учреждение. Совместно с полицией его вернули в больницу. После в течение двух дней мы разыскивали и тестировали его семью. В результате - пять зараженных, в том числе и новорожденный ребенок, которому чуть больше месяца. Состояние всех зараженных стабильное, они получают необходимое лечение. Но этот случай ярко показывает, что безответственное поведение может привести к печальным последствиям, - подчеркнула руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Всего за сутки в Благовещенске выявлено семь новых случаев, включая семейный очаг из пяти заболевших. По одному случаю заражения зафиксировано также в Белогорске, Серышевском районе и пгт. Прогресс. Итого, по состоянию на 30 апреля, в Амурской области зарегистрировано 56 заразившихся COVID-19. Из них 12 выписаны из стационара в связи с выздоровлением. Еще три человека готовятся к выписке.

Отдельное внимание на заседании оперативного штаба уделили ситуации в Тынде. По данным регионального Роспотребнадзора, там зарегистрировано восемь случаев заражения, пять из них – люди, проживающие в одной квартире.

- Это работники организации, осуществляющей охрану железнодорожного вокзала. Им было предписано соблюдать режим самоизоляции, однако граждане безответственно отнеслись к предписанию - в частности, их посещали гости (соседи по подъезду). Женщина 1937 года рождения, проживавшая в этом подъезде, была госпитализирована и скончалась в больнице. Точные причины смерти неизвестны, данных патологоанатомической экспертизы пока нет. Но не исключается возможность ее заражения новым вирусом, - добавили в правительстве Амурской области.

Квартира в Тынде, где проживали пять зараженных, уже дезинфицирована, так же как и подъезд. Там введен жесткий карантин, за соблюдением которого следят сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU