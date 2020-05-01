В Приамурье зафиксировали еще 11 случаев заражения коронавирусом

1 Май 2020 2020-05-01T11:16:40+03:00

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В Приамурье добавилось 11 больных коронавирусом. Из них Серышевский район – 5, г. Белогорск – 3, г. Тында – 3, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Всего на 1 мая 2020 года выявили 67 случаев: В Благовещенске - 29, в Белогорске – 12, в Тынде – 11, в Серышевском районе (с. Тавричанка) – 6, в Зее – 3, в Магдагачинском районе (п. Магдагачи) – 2, в пгт. Прогресс – 1, в Свободном -1, в Бурейском районе (п. Талакан) – 1 и в Завитинском районе (с. Успеновка) – 1.

40,3% больных переносят инфекцию бессимптомно, пневмонию выявили у 31,3%, ОРВИ – 28,4.

Самому младшему заболевшему меньше года. Ранжирование заболевших по возрастной структуре: 30-49 лет – 38,8%, 50 -64 лет – 20,9%, 18 -29 лет – 15,0%, старше 65 лет – 12,5%, 1 -6 лет - 4,5%, 7 -14 лет -4,5%, 15 -17 лет – 2,3%, до года – 1,5%.

Среди заболевших работающих граждан – 40,3%, пенсионеры – 13,6%, работники медицинских организаций – 10,4%, воспитанники/учащиеся – 10,4%, прочие – 25,4%. В 57% случаев заражение произошло в семье и близком окружении, в 43% - за пределами Амурской области и в пути следования. С больными контактировали 479 человек.

В настоящее время 13 человек выписаны из стационара с выздоровлением. 54 заболевших продолжают получать необходимое лечение. Проведено 11 523 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU