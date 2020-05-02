Число заразившихся COVID-19 в Приамурье опять увеличилось

2 Май 2020 2020-05-02T11:35:35+03:00

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Правительство Амурской области опубликовало новые данные по заболеваемости в регионе COVID-19. По состоянию на 2 мая лабораторно подтверждено пять новых случаев коронавирусной инфекции. Три новых случая зарегистрировано в Белогорске, и по одному – в Тынде и Прогрессе.

Как сообщает Роспотребнадзор по Амурской области, на сегодняшний день в Приамурье выявлено уже 72 случая новой коронавирусной инфекции. Больше всего случаев зарегистрировано в Благовещенске - 29, в Белогорске – 15, Тынде – 12, в селе Тавричанка Серышевского района – 6, в Зее – 3, в Магдагачи – 2, Прогрессе – 2, в Свободном – 1, в поселке Талакан Бурейского района – 1, в селе Успеновка Завитинского района – 1.

При этом в 37,5% случаев заболевание протекает бессимптомно, в 33,3% - как пневмония, и в 29,2% - в форме ОРВИ.

Если говорить о возрастном показателе, то больше всего заболевших в возрасте от 30 до 49 лет (36,1%), больных старше 65 лет – 12,5%, есть и совсем маленькие дети в возрасте до года (1,4%).

На фоне выявления новых случаев заболевания коронавирусом, есть и радостные известия. Так, 13 человек уже выписаны из стационара с выздоровлением. 59 заболевших продолжают получать необходимое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU