В Амурской области выявлено 79 случаев COVID-2019

3 Май 2020 2020-05-03T13:19:51+03:00

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В Приамурье 30 апреля зафиксировано семь новых случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших жители Белогорска (3) и Тынды (4). На сегодняшний день в области выявлено уже 79 случаев COVID-2019. Выздоровели 14 человек, остальные 65 амурчан получают нужное лечение.

Как рассказали в Роспотребнадзоре по Амурской области, 40,5% пациентов болеют бессимптомно, у 32,9% заразившихся внебольничная пневмония, в форме ОРВИ болезнь переносят 26,6% инфицированных.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию в отношении 707 человек, которые контактировали с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 636 человек, в изоляторы помещены 71 человек.

Всего же по состоянию на 3 мая в Амурской области проведено 14655 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU