В Приамурье коронавирусом заболели еще пять челоовек

4 Май 2020 2020-05-04T10:59:03+03:00

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По состоянию на 4 мая в Амурской области подтверждено пять новых случаев новой коронавирусной инфекции. Это жители Шимановска (2 человека), Белогорска (1 человек), Тында (1 человек) и село Томское Серышевского района (1 человек). По информации Роспотребнадзора по Амурской области в регионе зарегистрировано 84 случая заболевания.

Темп прироста за последние сутки составил 6,3%. На 4 мая заболеваемость в Амурской области распределилась следующим образом: 29 человек в Благовещенске, 19 - в Белогорске, 17 - в Тынде, 7 - в Серышевском районе (село Тавричанка – 5, село Бочкаревка – 1, село Томское - 1), 3 - в Зее, по 2 - в поселке Магдагачи, Шимановске и Прогрессе, по одному - в Свободном, Талакан и Завитинском районе (село Успеновка).

Показатель заболеваемости в регионе составляет 10,63 на 100 тысяч населения.

Бессимптомная форма наблюдается у 39,3% заболевших, пневмония - у 35,7%, ОРВИ - у 25,0%. Среди заразившихся 32,1% - амурчане в возрасте 30-49 лет, 20,2% - 50-64 года, 17,9 - 18-29 лет, 16,7% - старше 65 лет, 6% - 7-14 лет, 3,6% - от года до шести лет, 2,4% - 15-17 лет, 1,2% - в возрасте до одного года.

Из 84 зараженных 14 человек выздоровели, 70 продолжают получать необходимое лечение.

По результатам проведённых исследований специалисты определили, что в 52,4% случаев заражение произошло в семье и близком окружении, в 47,6% - за пределами Амурской области и в пути следования, преимущественно на поезде.

На данный момент проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на коронавирус в отношении 632 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 558 человек, в изоляторах – 74 человек.

По состоянию на 4 мая проведено 15 378 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU