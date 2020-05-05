В Свободном в ДТП погибли два человека

5 Май 2020 2020-05-05T12:56:38+03:00

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В Свободном в ночь с 4 на 5 мая случилось жесткое ДТП. В результате аварии легковой автомобиль был очень сильно смят. Информация об этом появилась в социальных сетях. В паблике autoroad.blg сообщается о погибших.

На сайте управления МВД России по Амурской области говориться, что около 2-х часов ночи 5 мая в Свободном водитель автомобиля Тoyota Corona Premio, двигаясь по автодороге, не справился с управлением и допустил наезд на дерево на обочине. Это произошло в районе одного из домов по улице Ленина.

- В результате ДТП двое человек - девушка 2003 года рождения и юноша 2001 года рождения скончались на месте происшествия. Три человека получили травмы различной степени тяжести, были доставлены в больницу, - говориться в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что следственным отделом МО МВД России «Свободненский» по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Виновному грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Сейчас полиция разбирается в случившемся, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU