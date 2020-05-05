В Приамурье подтвердилось 14 случаев коронавируса

5 Май 2020 2020-05-05T13:34:13+03:00

Еще столько же человек выписали из стационара с выздоровлением

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По состоянию на 5 мая в Амурской области зарегистрировано 14 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Она подтвердилась у жителей Тынды (6 человек), Шимановска (1 человек), Благовещенска (3 человека), Белогорска (2 человека), одного жителя Ивановского района - в селе Крещеновка и одного человека из Серышевского района – в селе Тавричанка.

В итоге в Приамурье всего зафиксировано 98 случаев, прирост за последние сутки составил 16,7%. Заболеваемость распределилась следующим образом: Благовещенск – 32, Тында – 23, Белогорск – 21, Серышевский район – 8, Зея – 3, Шимановск – 3, Магдагачинский район – 2, пгт Прогресс – 2, Свободный – 1, Ивановский район – 1, Бурейский район – 1, Завитинский район – 1.

- 14 человек уже выписаны из стационара с выздоровлением. 84 продолжают получать необходимое лечение. 54% заражений произошли в условиях близкого контакта, преимущественно в семье. 46% заразились за пределами Приамурья и в пути следования, преимущественно железнодорожным транспортом, - рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

В данный момент медицинское наблюдение и лабораторное обследование проводится в отношении 812 человек, бывших в контакте с заболевшими. Все они находятся на изоляции по месту жительства либо в изоляторах.

Всего в области проведено 16 189 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Основная база – это Центр гигиены и эпидемиологии, также анализы проводятся в Амурской инфекционной больнице. Приступила к проведению тестов Амурская областная клиническая больница.

- Объемы исследований необходимо наращивать. Мы ожидаем, что в ближайшее время начнет проводить тесты наш институт патологии дыхания, - рассказала Ольга Курганова.

ИСТОЧНИК KP.RU