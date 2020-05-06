2020-05-06T06:04:40+03:00
Общество

В Благовещенске 6 мая завершится отопительный сезон

Постановление об этом подписала мэр города
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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В детсадах тепло будут отключать по требованию. Фото: pixabay.comВ детсадах тепло будут отключать по требованию. Фото: pixabay.com
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В Благовещенске в среду, 6 мая, завершится отопительный сезон 2019-2020 годов. Соответствующее постановление подписала мэр города Валентина Калита.

- Отключение отопления в дошкольных образовательных учреждениях и социально значимых объектах будет осуществляться по заявке в энергоснабжающую организацию, - уточнили в администрации города Благовещенска.

По завершению отопительного сезона в Благовещенске пройдут гидравлические испытания, после которых начнется ремонтная кампания по подготовке коммунальных сетей к следующему отопительному периоду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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