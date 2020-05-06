В Благовещенске 6 мая завершится отопительный сезон

6 Май 2020 2020-05-06T06:04:40+03:00

В детсадах тепло будут отключать по требованию. Фото: pixabay.com

Постановление об этом подписала мэр города

Изменить размер текста: A A

В Благовещенске в среду, 6 мая, завершится отопительный сезон 2019-2020 годов. Соответствующее постановление подписала мэр города Валентина Калита.

- Отключение отопления в дошкольных образовательных учреждениях и социально значимых объектах будет осуществляться по заявке в энергоснабжающую организацию, - уточнили в администрации города Благовещенска.

По завершению отопительного сезона в Благовещенске пройдут гидравлические испытания, после которых начнется ремонтная кампания по подготовке коммунальных сетей к следующему отопительному периоду.

ИСТОЧНИК KP.RU