Амурские студенты спроектировали смотровую площадку на набережной Благовещенска

6 Май 2020 2020-05-06T09:15:11+03:00

Такая площадка может появиться в областном центре, если в администрации это посчитают возможным. Фото: obr.amurobl.ru

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Студенты Амурского колледжа строительства и ЖКХ разработали проект смотровой площадки на набережной Благовещенска. Его признали лучшим на всероссийском конкурсе «Твори! Исследуй! Побеждай!» Теперь ребята готовятся передать проект в администрацию столицы Амурской области, чтобы там решили – возможно ли воплотить его в жизнь.

- Наша команда разработала концептуальный проект смотровой площадки «Лотос» на приграничной территории в городе Благовещенске. Название говорит само за себя – строение объекта напоминает форму цветка лотоса, – прокомментировала наставник авторов проекта, завкафедрой технических дисциплин колледжа Елена Гинц. – Лотос – это символ многолетнего сотрудничества между Россией и Китаем, данная форма понятна любому человеку и достаточно узнаваема.

Разработчиками стали студенты 4 курса специальности «Архитектура» Александр Горбунов и Андреи Тищенко. Они соревновались с участниками из Свердловской и Тульской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края, Северной Осетии – Алании, Дагестана.

Конкурс проходил дистанционно в формате видеоконференции. Организатором мероприятия выступил колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе Республики Дагестан.

ИСТОЧНИК KP.RU