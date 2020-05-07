Бессмертный полк в Благовещенске - 2020: Губернатор предложил амурчанам выйти на балконы с портретами героев

7 Май 2020 2020-05-07T05:32:05+03:00

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Губернатор Амурской области Василий Орлов предложил амурчанам провести акцию Бессмертный полк, несмотря на режим на самоизоляцию, - но не на улицах, а на своих балконах.

- Никакой вирус не может помешать нам помнить о наших героях, о тех, кто ценой своей жизни подарил жизнь всем нам, о тех, кто прошёл весь ужас войны и победил фашизм. Бессмертный полк будет! – обратился Василий Орлов к жителям Амурской области в своем инстаграм-аккаунте. – Призываю всех вас – 9 мая в 19.00 выйти на балконы с портретами своих ветеранов или поставить портреты в открытые окна своих квартир. И в очередной раз всей страной спеть самую главную песню - «День Победы».

Также он добавил, что в связи с пандемией акция будет проходить в онлайн-режиме. Разместить историю и фотографию своего предка – участника Великой Отечественной войны можно на сайте moypolk.ru. Из всех снимков сформируют видеоряд, который будет транслироваться на медиаэкранах по всей стране, площадках онлайн-кинотеатров, в социальных сетях и на портале Бессмертного полка России.

ИСТОЧНИК KP.RU