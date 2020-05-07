Лесной пожар бушует рядом с крупным поселком в Приамурье

7 Май 2020 2020-05-07T07:48:55+03:00

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Утром 7 мая в социальных сетях появилась информация о природном пожаре в районе поселка Ерофей Павлович в Сковородинском районе Амурской области. Как сообщили жители поселка, полыхает сопка, в поселке стоит запах гари.

В пресс-службе министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области подтвердили, что в указанном районе действует один пожар в семи километрах от Ерофея Павловича. Огонь пришел к нам со стороны Забайкалья, пройдя 300 гектаров лесной зоны.

- Так как пожар пришел со стороны соседнего региона, то наша группировка будет усилена 13 десантниками и 6 парашютистами Читинской авиабазы. Кроме того привлечены воздушные суда Читинской авиавбазы, - рассказал заместитель начальника Амурской авиабазы по летной службе Вадим Величко. – На данный момент южную, западную, восточную кромку пожара ликвидировали, и все силы и средства перебрасываются на северную.

На пожаре работает 14 парашютистов и 20 десантников Амурской авиабазы, 12 сотрудников лесоохраны и 10 сотрудников противопожарной службы области. Задействовано 7 единиц техники, в том числе вездеход, трактор. Также с момента обнаружения возгорания его обслуживает вертолет Амурской авиабазы.

Работу пожарных осложняют особенности распространения огня – горит лес по хребту на высоте 500 метров над уровнем моря – и отсутствие открытых источников воды. Она подвозится техникой. Тем не менее, лесопожарная группировка приложит все усилия, чтобы ликвидировать это возгорание, подчеркнули в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU