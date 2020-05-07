Владыка Лукиан объяснил решение построить церковь на месте Шадринского собора в Благовещенске

7 Май 2020 2020-05-07T11:32:36+03:00

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Архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан ответил на вопросы о строительстве новой церкви на территории, где ранее располагался собор Святой Живоначальной Троицы, который также именуют Шадринским. Напомним, подобное решение возмутило амурскую общественность – краеведы области посчитали, что историю Шадринского собора пытаются «обнулить».

- На сайте Благовещенской епархии 27 апреля написано о том, что новая церковь строится - читаю и глазам не верю! – «на историческом месте женского монастыря Албазинской иконы Божией Матери «Слово. Плоть. Бысть», разрушенного в прошлом веке». На самом деле [в этом квартале] стояла церковь Святой Живоначальной Троицы – великолепный храм, который в народе называли и называют Шадринским собором. Построил его Семен Саввич Шадрин, - пишет на своей странице в Facebook краевед Валентина Кобзарь.

Не монастырь, а Шадринский собор взорвали в 1936 году, говорит Валентина Петровна. И замечает, что строительство нового храма, начатое с искажения исторических фактов, – это попытка переписать историю Благовещенска. Именно это возмутило и других амурских любителей истории, среди которых и Дмитрий Евсеев, и Евгений Литус.

- Нами принято решение о строительстве маленькой церкви рядом с историческим местом бывшего Троицкого собора, на месте которого стоял кинотеатр. Кинотеатр тоже разрушили, чтобы этот собор вновь построить – но, к сожалению, не хватало денег, вопрос откладывался. И мы приняли решение, чтобы не терять время, чтобы это место оградить, чтобы там была маленькая церквушка. И что это место не заброшенностью, но построенным храмом напоминало об историческом прошлом, - объяснил позицию епархии по этому вопросу архиепископ Лукиан.

Шадринский собор. Фото: wikimedia.org

Он отметил, что новую церковь в честь Албазинской иконы создают, чтобы она приносила пользу Благовещенску.

- Мы не можем допустить, чтобы сотни лет строился храм. Место пустует, а оно должно работать, приносить радость, в первую очередь, верующим людям. Потому что мнение людей, далеких от церкви, атеистически настроенных, нас не волнует. Мы готовы удовлетворять просьбы и желания верующих православных амурчан. А они просят, чтобы на этом месте появился хотя бы небольшой храм. А строительство Шадринского собора — это дело будущего, - подытожил владыка.

Ответом на это обращение стало открытое письмо от неравнодушных благовещенцев в адрес архиепископа Благовещенского и Тындинского Лукиана. В нем говорится, что ошибкой было бы не замечать общей истории.

- Просим вас по возможности изменить проект типового строительства малого храма, а также не менять название прихода, а оставить его историческим, каким и помнила его эта земля. Если бы в новом храме читались черты большого собора или хотя бы указывалось на его предшественника, думается, что жители города с радостью поддержали бы это начинание! – говорится в письме.

А идеальным решением авторы письма считают создание авторской часовни в центре облагороженного парка в честь Святой Живоначальной Троицы – например, памятник-часовня в честь защитников Албазино, который был задуман еще век назад.

ИСТОЧНИК KP.RU