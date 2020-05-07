В Амурской области подтверждены еще шесть случаев COVID-19

7 Май 2020 2020-05-07T11:38:56+03:00

Три из них – в Благовещенске

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Как сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области, 07 мая в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтверждено шесть новых случаев новой коронавирусной инфекции. Они выявлены в следующих городах и районах: Благовещенск – 3; Белогорск – 1; Благовещенский район – 1; Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 1.

Это означает, что всего с начала пандемии в регионе выявлено 112 случаев коронавируса. Большинство из них приходится на областную столицу – здесь болели или продолжают болеть 38 человек. Летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На данный момент из более чем ста пациентов 20 человек выписаны из стационара – они прошли лечение и выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU