Путин поручил профинансировать строительство нового моста в Благовещинске в 2020 году
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и правительству Амурской области выделить федеральные средства на строительство моста в Благовещенске раньше плана, уже в 2020 году. Как говорится на сайте Кремля, поручение было дано по итогам апрельского совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.
Ожидается, что новый мост будет построен через реку Зею. В настоящее время единственный мост над этой рекой, который соединяет город с основной дорожной сетью региона и округа, поврежден и движение по нему как грузового, так пассажирского транспорта приостановлено. В связи с этим глава области Василий Орлов попросил перенести на 2020 год часть федерального финансирования на строительство второго моста.
«Правительству РФ совместно с правительством Амурской области: принять необходимые решения, касающиеся переноса срока начала финансирования строительства нового мостового перехода через реку Зею с запланированного 2021 года на 2020 год», - говорится в перечне поручений.
Помимо этого Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям принять необходимые меры для оперативного возобновления движения по мосту, который в настоящее время находится в аварийном состоянии.
Напомним, федеральное финансирование проводится в рамках программы Владимира Путина по развитию Дальнего Востока.
Добавим, что правительство РФ также рассмотрит возможность выделения дополнительных средств на строительство берегозащитных сооружений в Благовещенске. Ранее губернатор региона сообщил, что объект уже почти готов (на 84%), но для его завершения необходимо еще 2,9 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU