2020-05-07T20:35:59+03:00
Политика

Путин поручил профинансировать строительство нового моста в Благовещинске в 2020 году

Единственный мост, соединяющий город с основной дорожной сетью региона, сейчас находится в аварийном состоянии и не работает
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Президент Владимир Путин.Президент Владимир Путин.Фото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин поручил кабмину и правительству Амурской области выделить федеральные средства на строительство моста в Благовещенске раньше плана, уже в 2020 году. Как говорится на сайте Кремля, поручение было дано по итогам апрельского совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

Ожидается, что новый мост будет построен через реку Зею. В настоящее время единственный мост над этой рекой, который соединяет город с основной дорожной сетью региона и округа, поврежден и движение по нему как грузового, так пассажирского транспорта приостановлено. В связи с этим глава области Василий Орлов попросил перенести на 2020 год часть федерального финансирования на строительство второго моста.

«Правительству РФ совместно с правительством Амурской области: принять необходимые решения, касающиеся переноса срока начала финансирования строительства нового мостового перехода через реку Зею с запланированного 2021 года на 2020 год», - говорится в перечне поручений.

Помимо этого Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям принять необходимые меры для оперативного возобновления движения по мосту, который в настоящее время находится в аварийном состоянии.

Напомним, федеральное финансирование проводится в рамках программы Владимира Путина по развитию Дальнего Востока.

Добавим, что правительство РФ также рассмотрит возможность выделения дополнительных средств на строительство берегозащитных сооружений в Благовещенске. Ранее губернатор региона сообщил, что объект уже почти готов (на 84%), но для его завершения необходимо еще 2,9 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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