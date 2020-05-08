2020-05-08T03:50:16+03:00
Происшествия

Жесткое ДТП с пострадавшими произошло под Благовещенском

Пострадали два человека
Анна ВАЛЕРЬЕВА
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Легковой автомобиль серьезно пострадал. Фото: https://www.instagram.com/autoroad.blg/Легковой автомобиль серьезно пострадал. Фото: https://www.instagram.com/autoroad.blg/
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Между селом Владимировка и постом ДПС под Благовещенском 7 мая произошла авария, пострадали люди. В Благовещенском отделе ГИБДД рассказали, что сообщение о ДТП поступило в 15.46.

- Авария с участием двух машин произошло в районе 116,7 км подъезда к городу Благовещенску. Участники аварии – автомобили марок «Тойота Хай Эйс» и «Тойота Корона». Пострадали два человека: 1984 и 1987 годов рождения, - уточнили в ведомстве.

Подробности о происшествии рассказывают очевидцы в социальных сетях. Один из свидетелей описывает аварию так:

- «Корона» стояла у обочины, из нее вылезли четверо мужчин что-то посмотреть, они куда-то пошли. В этот момент проезжал рейсовый автобус, у него стрельнуло колесо, он «пошел» на обочину и протянул метров на 50 легковушку, смял ей заднюю часть по передние сиденья. В салоне «Короны» никого не было, а в автобусе пострадали несколько человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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