Горячая вода пропала в домах по улице Ленина в Благовещенске
Ее отключили в связи с плановым капремонтом
Переплачивать за отсутствующую воду не придется. Фото: pexels.com
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Горячую воду отключили в нескольких домах по улице Ленина в Благовещенске. Это связано с плановым капитальным ремонтом тепловой сети, пояснили в администрации города Благовещенска.
Работы проводятся на участке улицы Ленина между улицами 50 лет Октября и Шимановского, начиная с 7 мая. Он затронул горячее водоснабжение в восьми многоквартирных жилых домах в указанных районах. Вернуть воду обещают по завершению ремонта.
Собственникам жилых помещений будет произведен перерасчет за вынужденное прекращение услуги горячего водоснабжения.
ИСТОЧНИК KP.RU