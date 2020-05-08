2020-05-08T09:59:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Ограничения в связи с коронавирусом продлили до конца мая в Приамурье

Ужесточения уже принятых мер не последует
Анна ВАЛЕРЬЕВА
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Соблюдать масочный режим везде, где только можно, амурчанам предстоит минимум до конца месяцаСоблюдать масочный режим везде, где только можно, амурчанам предстоит минимум до конца месяцаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Очередное заседание оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией прошло в Приамурье 8 мая. На нем было принято решение продлить уже принятые ограничительные меры до 31 мая.

- На сегодня у нас 123 человека с подтвержденным диагнозом, более 700 контактных. Ситуация развивается, как мы и предполагали. И близлежащие праздники очень важны с точки зрения купирования рисков по распространению болезни. Нам необходимо предпринять меры по самоизоляции и недопущению распространения заболевания, - рассказал в своем инстаграм-аккаунте губернатор Амурской области Василий Орлов.

Он подчеркнул, что власти внимательно следят за развитием эпидемиологической обстановки не только в Приамурье, но и в соседних регионах и в целом по стране.

- Мы готовы принять дополнительные ограничительные меры, но видим, что в других регионах, где такие меры приняты, они не дали большого эффекта. Всё будет зависеть от того, как ситуация будет развиваться в Амурской области. На сегодняшний день, повторю, продлены ограничения в том виде, в каком они уже действуют. Но в каждом отдельном случае будут приниматься дополнительные ограничительные меры, - добавил Василий Александрович.

Губернатор напомнил амурчанам, что в предстоящий важный праздник, в День Победы важно помнить о самодисциплине. Многие захотят выйти на улицу и отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне, но очень важно не допустить массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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