К 9 Мая Китай украсит колесо обозрения в Хэйхэ открыткой для амурчан

9 Май 2020 2020-05-09T03:44:04+03:00

На нем появится гигантский логотип 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

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Вечером 8 мая амурчане заметили на колесе обозрения в Хэйхэ изображение логотипа 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Как оказалось, в Китае проводили тестирование поздравления, которое будет транслироваться вечером в День Победы.

- В Хэйхэ приготовили для благовещенцев необычное поздравление с Днем Победы. На 82-метровом колесе обозрения сегодня, 9 Мая, покажут логотип 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Трансляция логотипа начнется в 20:00 и будет продолжаться до 22:30, - рассказали в администрации города Благовещенска.

В мэрии напомнили, что логотип праздника был утвержден в декабре прошлого года. Цифра 75 выполнена в виде графических стрелок, которые использовались на картах Генштаба СССР для обозначения наступательных действий советских войск.

Впервые необычное оформление колеса обозрения на противоположном берегу Амура жители Благовещенска увидели в ноябре 2018 года. Тогда на «чертовом колесе» распустились желтые тюльпаны.

ИСТОЧНИК KP.RU