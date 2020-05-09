2020-05-09T09:09:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Амурской области хотят лечить пациентов с бессимптомным коронавирусом на дому

Выходить наружу им будет строжайше запрещено
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Контакты будут ограничены. Фото: www.pexels.comКонтакты будут ограничены. Фото: www.pexels.com
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В Амурской области рассматривается возможность направления пациентов с коронавирусной инфекцией без клинических проявлений на амбулаторное лечение на дому. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 рассказала и. о. министра здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

- В таком случае будет стабильное регулярное медицинское наблюдение. Граждане подпишут все необходимые документы, регламентирующие их обязанность строго находиться дома и следовать всем предписаниям медработников. Исключением станут беременные женщины, дети, лица старше 65 лет, они будут находиться в стационаре, - отметила Светлана Николаевна.

На заседании оперштаба также подчеркнули, что, несмотря на непростую обстановку с коронавирусной инфекцией, в регионе отмечают общий спад по пневмониям и ОРВИ. Сейчас в Приамурье фиксируются уровни заболеваемости заметно ниже значений прошлого года. Заболеваемость пневмонией (вызванной как коронавирусом, так и другими причинами) ниже на 13%. Фактически в два раза ниже текущий уровень по ОРВИ. Это может свидетельствовать об эффективности принимаемых на территории региона мер по борьбе с распространением инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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