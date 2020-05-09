В Амурской области выявили 12 новых заболевших коронавирусом

9 Май 2020 2020-05-09T11:25:28+03:00

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В Амурской области 9 мая подтвердились 12 новых случаев COVID-19. Большинство новых заболевших обнаружено в Шимановске - семь человек. Еще трое пациентов выявлено в Благовещенске, по одному - в Тынде и поселке Магдагачи. Итого, на данный момент в регионе выявлено 135 случаев новой коронавирусной инфекции.

При этом 23 человека уже выздоровели. Остальные проходят лечение. Из них у 38,5% коронавирус сопровождается пневмонией, у 23,7% - ОРВИ, у 37,8% - протекает бессимптомно. Больше всего пациентов в Амурской области входят в возрастную группу 30-49 лет.

Продолжаются мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 759 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находяеется 697 человек, в изоляторах – 62 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU