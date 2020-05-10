10 Май 2020 2020-05-10T10:34:18+03:00

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По данным на 10 мая, в Приамурье выявили 5 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе – 140 человек. В Благовещенске выявили 4 новых случая, в Серышевском районе – 1. Темп прироста за последние сутки составил 3,7%. Информацию об этом предоставил Роспотребнадзор по Амурской области.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,3%. На данный момент 24 человека выписаны из стационара с выздоровлением, 116 заболевших продолжают получать необходимое лечение. По результатам проведённых эпидемиологических расследований установлено, что в 51% случаев заражение произошло в семье и близком окружении, в 49% - за пределами Амурской области и в пути следования преимущественно поездом.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 779 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 716 человек, в изоляторах – 63 человека.

По состоянию на 10.05.2020 проведено 20 492 исследования на COVID-2019, в том числе 13 375 исследований (65%) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего заразившихся:

• г. Благовещенск - 48

• г. Тында – 26

• г. Белогорск – 23

• г. Шимановск – 12

• Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское - 3) – 12

• г. Свободный – 4

• Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 4

• г. Зея – 3

• пгт. Прогресс – 2

• Благовещенский район – 2

• Ивановский район (с.Крещеновка) – 2

• Бурейский район (п. Талакан) – 1

• Завитинский район (с. Успеновка) – 1

ИСТОЧНИК KP.RU