Горячую воду в Благовещенске отключили на три дня

12 Май 2020 2020-05-12T05:37:42+03:00

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В Благовещенске до 14 мая прекратили подачу горячей воды потребителям. В городе начали проверку технического состояния тепловых сетей перед сезоном ремонтов. Ежегодные весенние гидравлические испытания продлятся в течение 3 дней.

- Гидравлические испытания позволят выявить «слабые» места в магистральных тепловых сетях, если таковые имеются, и включить их в программу ремонтов трубопроводов. После завершения проверки на прочность начнется подключение города к горячему водоснабжению. По плану, 14 мая к 20.00 горячая вода появится во всех районах Благовещенска, кроме тех районов, где сразу же стартуют ремонтные работы, - рассказали в пресс-службе «Амурской генерации», филиале «Дальневосточной генерирующей компании».

После окончания испытаний энергетики приступят к плановым ремонтным работам на теплотрассах. Первой отремонтируют магистрали Северно-Западного района Благовещенска, поэтому на период с 20.00 14 мая до 20.00 22 мая от горячего водоснабжения будут отключены Центральная часть города от ул. Островского до ул. Чайковского между улицами Станционная – ул. Октябрьская.

ИСТОЧНИК KP.RU