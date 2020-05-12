В Благовещенске пассажира автобуса оштрафовали за отсутствие маски

12 Май 2020 2020-05-12T10:17:17+03:00

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Поездка в автобусе благовещенцу обошлась в 10 тысяч рублей - такой штраф ему выписали за отсутствие маски, носить которые в общественном транспорте амурчан обязали еще в начале апреля. Мужчина вину признал.

Согласно протоколу об административном правонарушении, составленном в МО МВД России «Благовещенский», 24 апреля амурчанин находился в автобусе № 9 без средства индивидуальной защиты. Этим он нарушил как постановление российского правительства, так и распоряжение губернатора Амурской области Василия Орлова.

Как рассказали в Благовещенском городском суде Амурской области, во время заседания мужчина вину признал. Он пояснил, что не знал о необходимости передвижения в общественном транспорте в маске. А маска, между тем, была у него с собой - амурчанин не стал надевать ее, потому что должен был проехать всего две остановки.

Признание вины и тот факт, что гражданин совершил нарушение впервые, суд признал в качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность. В результате ему был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU